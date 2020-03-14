اول تعليق نيابي على قصف التاجي للمرة الثانية خلال اسبوع

2020/03/14 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، السبت (14 آذار 2020)، عن اسماء الجهات المتورط...





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