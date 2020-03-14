الأمن النيابية: أميركا تحاول شرعنة وجودها من خلال انتهاك سيادة العراق

2020/03/14 | 12:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق بدر الزيادي، السبت، انتهاك القوات الأمريكية للسيادة العراقية بعد استهداف مقرات أمنية ومدنية في أكثر ...

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