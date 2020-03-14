2020/03/14 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

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خاص للتغيير: التقديرات الاولية تشير الى سقوط ٢٥ صاروخ كاتيوشا على معسكر التاجي وإصابة

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