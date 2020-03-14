وثيقة .. العراق يمدد ايقاف الحركة التجارية مع ايران والكويت حتى اشعار اخر

2020/03/14 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر العراق، يوم السبت، تمديد ايقاف حركة التبادل التجاري مع ايران والكويت حتى اشعار اخر.

وجاء في وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وردت لـ"شفق نيوز"، أن " اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة ۲۰۲۰ المختصة بـ(وضع آلية لغلق المنافذ الحدودية وتنظيم عملية التبادل التجاري للوقاية من فيروس كورونا ، مع وضع آلية لإدخال العراقيين العائدين من الخارج ، بعد اخضاعهم للتدابير الوقائية ) قررت الآتي استمرار إيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع جمهورية إيران الإسلامية ودولة الكويت الى اشعار أخر".

وأوضحت الوثيقة أن "القرار جاء من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أبناء شعبنا العزيز وللوقاية من انتشار فيروس كورونا ، ونظرا لحدوث مستجدات في حالات الإصابة بحسب التقارير الواردة من وزارة الصحة والبيئة، ولاحقا بكتابنا المرقم بالعدد ش.زل./أ/ق ۷۰۱ / ۲۰ / 64 المؤرخ في ۳ / 5/ ۲۰۲۰".

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