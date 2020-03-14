تحالف الفتح: لدينا معلومات عن استخدام الطائرات الامريكية والاسرائيلية أسلحة جرثومية في ضربها مطار كربلاء

2020/03/14 | 12:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي: انه لدينا معلومات عن استخدام الطائرات الامريكية والاسرائيلية أسلحة جرثومية في ضربها مطار كربلاء .وقال الموسوي “لدينا معلومات خطرة بخصوص استخدام الطائرات […]

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