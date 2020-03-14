للمرة الثانية.. قصف معسكر يضم قوات أمريكية بصواريخ

2020/03/14 | 13:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأفاد مصدر أمني، بأن معسكر التاجي شمالي بغداد الذي يستضيف قوات أمريكية، تعرض للمرة الثانية إلى قصف صاروخي.

مصدر لـ"ألترا عراق": الجناح الأمريكي داخل معسكر التاجي تعرض للقصف بأكثر من 10 صواريخ كاتيوشا اليوم

قال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بوظيفته، لـ"ألترا عراق"، إن "الجناح الأمريكي داخل معسكر التاجي تعرض للقصف بأكثر من 10 صواريخ كاتيوشا اليوم".

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وفيما أضاف أن "أعمدة النار والدخان تتصاعد من منشآت المعسكر"، أكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث صحافي، تابعه "ألترا عراق" أن "النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي وهما بحالة حرجة"، مبينًا أن "الصواريخ أطلقت من سبع منصات إلا أن بعضًا منها لم تنطلق".

من جانبه، قال المختص في المجال الأمني، هشام الهاشمي، في تغريدة، أطلع عليها، "ألترا عراق"، إن "معسكر التاجي قصف، بـ(15) صاروخًا، وأن أعمدة النار والدخان تتصاعد من منشآت عسكرية".

يشار إلى أن معسكر التاجي تعرض للقصف الصاروخي، الأربعاء 11 آذار/مارس، قتل فيه ثلاثة جنود بينهم أمريكيان، فيما وصف الهجوم بالأكثر دموية للقوات الأميركية في العراق، منذ هجوم صاروخي في أواخر كانون الثاني/ديسمبر على قاعدة عراقية في محافظة كركوك، أسفر عن مقتل متعاقد أميركي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية، لشن سلسلة من الغارات الجوية على قواعد عسكرية عراقية في محافظة بابل وكربلاء، ما أسفر عن مقتل 5 من قوات الأمن العراقية بالإضافة إلى أحد المدنيين. اقرأ/ي أيضًا:

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