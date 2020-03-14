راغب علامة يحيّي الجنود المجهولين الذين يواجهون “كورونا”

2020/03/14 | 13:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيّا الفنان اللبناني ​راغب علامة​ العاملين في المجال الطبي والصحي في لبنان، سواء الأطباء أو الممرضين، لجهودهم الكبيرة في مواجهة فيروس “​كورونا​”، ووصفهم بـ”الجنود المجهولين”.وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “الجنود المجهولين المدافعين عن كل واحد فينا ، يواجهون الكورونا لكي لا تصل إلينا مليار تحية لكل فرد فيكم”.كما

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