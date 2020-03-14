الديوانية تنشر 6 مفارز صحية في سيطراتها الخارجية ومداخلها لفحص الوافدين كاجراء احترازي لمواجهة كورونا

2020/03/14 | 13:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير شرطة محافظة الديوانية العميد حيدر حسن منخي اليوم السبت عن نشر مفارز مشتركة على المناطق الحدودية للمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.وقال منخي في تصريح صحفي ,إنه “استنادا لتوجيهات خلية الأزمة تم نشر 6 مفارز صحية في السيطرات الخارجية ومداخل المحافظة بعد التنسيق مع دائرة صحة الديوانية لفحص الوافدين للمحافظة”.وأشار

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