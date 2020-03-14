الكعبي يطالب الحكومة ووزارة الخارجية بالتحرك دولياً وإنهاء التواجد الأميركي

2020/03/14 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الحكومة ووزارة الخارجية بالتحرك دوليا بشكل رسمي لإدانة الاستهداف الاميركي لمنشآت عسكرية ومدنية والمباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية عبر القنوات الدبلوماسية لإخراج القوات الأجنبية.

واستنكر الكعبي القصف الأميركي لقواعد عسكرية والذي أدى الى استشهاد واصابة عدد من القوات الأمنية والمدنيين، وتدمير بنى ومنشآت تحتية حيوية ليس له اية علاقة باستهداف معسكر التاجي او ما قبله، مؤكدا أن هذا الهجوم هو ردة فعل مرتبكة وغير مبررة وتدل على نية مسبقة لخرق السيادة العراقية.

وحذر الكعبي من ردود أفعال قوية إذا ما تم تسويف قرار مجلس النواب الخاص بإنهاء الوجود الأجنبي، كون ما حدث ينسف ادعاءات وجود شراكة بين البلدين لأغراض التدريب، مشددا على ضرورة تكاتف الموقف السياسي والحكومي إزاء التحديات الراهنة التي تعصف بهيبة وسيادة الدولة.

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