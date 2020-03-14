2020/03/14 | 13:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

أعلنت قيادة العمليات العسكرية المشتركة، تعرض معسكر التاجي الذي يضم قوات أجنبية شمال العاصمة بغداد إلى قصف، صباح اليوم.

وأسفر القصف عن إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي إصابات حرجة

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "النتيجة الأولية للقصف جريحان من ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لــ المرة الثانية خلال اسبوع .. معسكر التاجي يشهد "قصف صاروخي" واصابة قيادات !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لــ المرة الثانية خلال اسبوع .. معسكر التاجي يشهد "قصف صاروخي" واصابة قيادات !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).