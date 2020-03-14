من هو الرئيس الامريكي الاكثر خطراً على العراق ؟!

2020/03/14 | 13:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

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