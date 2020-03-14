لمواجهة «كورونا»… الإدارة الذاتية تعلق جوا المدارس وتوقف حركة المعابر

2020/03/14 | 13:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الذاتية اتخاذ مجموعة من التدابير، لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد تحوله إلى وباء عالمي، من ضمنها إلغاء التجمعات وتعطيل المدارس وإيقاف الحركة عبر المعابر حتى إشعار أخر.وجاء

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