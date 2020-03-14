سقوط عدد من الصواريخ على قاعدة التاجي

2020/03/14 | 13:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صادر أمنية، اليوم السبت، بسقوط عشرة صواريخ كاتيوشا على قاعدة التاجي التي تضم قوات للتحالف الدولي شمالي بغداد.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، ان حصيلة […]

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