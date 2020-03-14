من بيانات المرجع الحائري … فتوى بحرمة التواجد الامريكي في العراق

2020/03/14 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افتى المرجع الديني اية الله العظمى السيد كاظم الحائري، بحرمة التواجد الامريكي في العراق، مهما كانت صفته.وقال السيد الحائري، في بيان، تلقته، العهد نيوز، اليوم السبت “أقولها كلمة صريحة، واُعلن من موقع المسؤوليّة الشرعيّة عن حرمة إبقاء أيّ قوّة عسكرية أمريكيّة وما شابهها، وتحت أيّ عنوان كان: من تدريب ومشورة عسكريّين، […]

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