تربية ذي قار: سنباشر بإكمال عقود المحاضرين بعد العطلة

2020/03/14 | 13:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية تربية محافظة ذي قار، عزمها المباشرة بإكمال إجراءات عقود المحاضرين المجانين بعد الانتهاء من العطلة.وقال مدير عام تربية ذي قار رياض العمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “اللجان ستباشر بعملها لإكمال الإجراءات الخاصة بتحويل المحاضرين المجانين إلى عقود بعد الانتهاء من العطلة”.وأضاف أن “العقود

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