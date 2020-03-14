السعودية تنشر فيروس كورونا في الهند

2020/03/14 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الهندية، أن أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، كانت لشخص عاد للتو من السعودية.وسجلت الهند حتى السبت، حالتي وفاة، الأولى الخميس، لرجل من ولاية كارناتاكا الجنوبية، يبلغ 76 عاما، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إنديا”.وقالت السلطات إن المتوفي ظهرت عليه علامات الإصابة بعد عودته من زيارة استمرت شهرا إلى السعودية.أما الحالة […]

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