هجوم التاجي والحشد الشعبي .. اعداء العراق من اصدقاءه والاستنكار حتى “طلوع الفجر”

2020/03/14 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العراق على مدى اليومين الماضيين هجمات متعددة على معسكر التاجي الذي يضم القوات الامريكية، اضافة الى معسكرات تابعة للحشد الشعبي في محافظة بابل وكربلاء والنجف.واعلنت الولايات المتحدة بشكل رسميا شنها غارات على مواقع للحشد الشعبي والجيش العراقي والذي راح ضحيتها عدد من الشهداء، في حين ان هجوم التاجي لم يعلن اي طرف لغاية […]

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