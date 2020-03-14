الجيش العراقي يكشف

2020/03/14 | 13:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، السبت، إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي شمال بغداد أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الدفاع الجوي.

وذكر المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي أن "حصيلة القتلى الأولية هي جريحان من أفراد الدفاع الجوي العراقي وكلاهما في حالة حرجة للغاية."

وقال مصدر عسكري إن قوات الأمن العراقية عثرت على منصة الإطلاق للصواريخ، ولكن ليس المهاجمين أنفسهم.

ومن النادر جدا أن تشن هجمات صاروخية مماثلة على قواعد عسكرية في وضح النهار.



وأكد مصدر عسكري أميركي لفرانس برس أن السماء الملبدة بالغيوم السبت منعت طائرات الاستطلاع الأميركية من التحليق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية، لكن واشنطن عادة ما تتهم الفصائل الشيعية الموالية لإيران بشن هجمات مماثلة.

وتؤكد القوات العراقية، التي تستند إلى دعم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في محاربة فلول تنظيم داعش على أراضيها، أنها لم تتمكن أبداً من كشف هوية المهاجمين، رغم إعلانها في كل مرة عن ضبط منصة الصواريخ.

والهجوم هو الثاني الذي يستهدف المعسكر العراقي، بعد أن كان قد تعرض لهجوم مماثل الأربعاء الماضي اسفر عن مقتل جنديين اميركيين ومجندة بريطانية.

وردت الولايات المتحدة على هجوم الأربعاء بقصف خمسة مواقع تابعة لميلشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران في بابل وكربلاء.

وتعتبر قاعدة التاجي حاليا مركزا رئيسيا لإيواء القوات الأميركية وقوات التحالف بعد سحبهم من القواعد الأخرى في أعقاب التوتر الإيراني الأميركي، وعمليات الثأر لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية في بغداد.

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