عاجل .. مصدر مسؤول لـ “العهد نيوز”: اقليم كردستان يفرض حظرا شاملا للتجوال

2020/03/14 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص فرض اقليم كردستان حظرا شاملا للتجوال في عموم الاقليم.وقال مصدر مسؤول، لـ “العهد نيوز”، اليوم السبت، ان “الاقليم منع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا”.

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