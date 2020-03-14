صالح مهنئاً المندائيين: التنوع الديني والحضاري في بلادنا مصدر قوة

2020/03/14 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت، أبناء الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة، عيد البرونايا.

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