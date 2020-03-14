أمانة مجلس الوزراء تقرر استمرار إيقاف حركة التبادل التجاري مع إيران والكويت

2020/03/14 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، استمرار إيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ مع إيران والكويت.

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