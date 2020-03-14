القبض على شخص يمارسة السحر والشعوذة في بابل

2020/03/14 | 13:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، عن القاء القبض على شخص يقوم بممارسة السحر والشعوذة في احدى القرى شمالي مدينة الحلة.وقالت القيادة في بيان،لها، ان “قوة تابعة لمديرية […]

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