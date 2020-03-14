2020/03/14 | 13:21 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أبل.. خطوة غير مسبوقة لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أعلن تيم كوك المدير التنفيذي لـ"أبل"، أن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة قررت إغلاق جميع متاجرها ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أبل.. خطوة غير مسبوقة لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أبل.. خطوة غير مسبوقة لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).