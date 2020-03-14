أبل.. خطوة غير مسبوقة لمواجهة كورونا

2020/03/14 | 13:21 - المصدر: سومر نيوز

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أعلن تيم كوك المدير التنفيذي لـ"أبل"، أن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة قررت إغلاق جميع متاجرها ...

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