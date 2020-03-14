2020/03/14 | 13:21 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، إصابة منتسبين اثنين بقيادة الدفاع الجوي، إثر استهداف معسكر التاج...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمليات المشتركة: قاعدة التاجي تعرضت لهجوم صاروخي وأصيب منتسبين اثنين كحصيلة أولية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمليات المشتركة: قاعدة التاجي تعرضت لهجوم صاروخي وأصيب منتسبين اثنين كحصيلة أولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).