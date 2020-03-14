احتجاجات في سانتياغو ردا على سياسات الرئيس التشيلي

2020/03/14 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة التشيلية سانتياغو احتجاجاً على سياسات الرئيس سيباستيان بينيرا .وانطلقتْ موجةُ الاحتجاجاتِ الاجتماعية في تشرين الأول / أكتوبر إثرَ رفعِ سعرِ تذكرةِ قطاراتِ أنفاقِ المترو.وشهدتْ البلادُ مسيراتٍ احتجاجية وأعمالَ تخريبٍ وحرائقَ راحَ ضحيتَها واحدٌ وثلاثون شخصاً.وتجددتْ في تشيلي أعمالُ العنف والدَعَواتُ إلى الإضراب بعدَ أكثرَ من شهرٍ على […]

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