إيران تغلق محطات الانفاق في مدينة مشهد لـ 5 أيام

2020/03/14 | 13:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، إغلاق محطات الأنفاق في مشهد لمدة خمسة أيام للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووصف عمدة مشهد محمد رضا الأوضاع في المدينة بأنها "حادة ومقلقة للغاية"، مضيفا أن الكثير من الأمور السيئة التي تم توقعها سابقا حدثت، وأن الإصابات بفيروس كورونا تتزايد بشكل يومي، والأسبوع الجاري يعتبر "مصيريا" بالنسبة للمدينة، داعيا السكان إلى أخذ فيروس كورونا على محمل الجد.

من جانبه، دعا رئيس مجلس المدينة إلى فرض حجر صحي على مشهد، معتبرا أن الحجر سيكون خطوة هامة لقطع سلسلة انتشار الفيروس.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قد ألغى زيارة إلى مشهد كانت مقررة في أول أيام عيد النوروز في 21 من اذار الجاري، حيث كانت تتضمن مراسم إزالة الغبار عن مرقد الإمام الرضا وإلقاء خطبة جماهيرية وفق التقليد السنوي.

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