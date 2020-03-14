مؤسسات ذي قار الحكومية تبدأ في إجراءاتها.. لا مراجعة قبل إرتداء الكمامة

2020/03/14 | 13:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارأفاد مصدر مطلع في ذي قار، اليوم السبت بأن عدد كبير من المؤسسات الحكومية في المحافظة، ستباشر يوم غد الأحد في تطبيق إجراءات الوقاية مع المراجعين من خلال إرتداء الكمامة.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"،بأن "المحافظة ستوجه في اعتماد ارتداء الكمامة للمراجعين، وهي من ضمن الاجراءات الوقائية التي سيتم اتباعها تجنبا للملاسمة ومنع الازدحام خلال المراجعة، تجنبا لأي إحتكاك بداخل الدوائر".وأوضح المصدر، بأن "إرتداء الكمامة سيكون واجبا على كل مواطن يدخل ويراجع أي دائرة حكومية تشهد زخما بالمواطنين".ومنذ أسبوعين تباشر ذي قار في إجراءات وقائية وصحية مستمرة في داخل الاسواق والمحال التجارية والأماكن العامة ومؤسسات الدولة.وسجلت محافظة ذي قار، الأسبوع الماضي، إصابة شخص واحد بفايروس كورونا وهو يخضع للحجر الصحي، حيث تشير المعلومات الى تحسنه وإستقرار حالته الصحية.

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