رونالدينيو يساهم بتتويج فريقه بلقب دورة السجون في باراجواي

2020/03/14 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حقق النجم البرازيلي رونالدينيو، السبت (14 آذار 2020)، لقبًا فريدًا لم ينله لاعب كرة قدم محترف من قبل، وذلك بفوزه بدورة كرة القدم للسجون في باراجواي.

وساهم نجم برشلونة السابق في تتويج فريقه بعد فوزه بنتيجة 11 هدفًا مقابل هدفين وإحرازه 5 أهداف، بالإضافة إلى تقديم 6 تمريرات حاسمة.

وفي سياق متصل أيدت محكمة استئناف في أسونسيون، عاصمة باراجواي، استمرار حبس رونالدينيو وشقيقه على ذمة قضية استخدام وثائق سفر مزوّرة ورفضت طلب الدفاع تحويل الحبس الاحتياطي إلى إقامة جبرية بالمنزل، رغم عرض المحامين ترك مزرعةٍ مملوكةٍ للمتهم كضمانٍ.

وبيَّنت صحيفة "ايه بي سي كولور" أنَّ محكمة" الاستئناف لم يتغيّر شيء بالنسبة لها فيما يتعلق بخطر هروب المتهم ومخاطر إعاقة التحقيق، وهما العاملان اللذان يستند إليهما قرار الحبس الاحتياطي، وبذلك يكون الدفاع قد فشل مجددًا في إخراج الشقيقين من الحبس".

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ونقلت صحيفة "تا

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حيث سيكون لدى المرينجي فرصة لتجهيز اللاعبين المصابين الذ

بغداد اليوم/ متابعة

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وأصدر ال

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