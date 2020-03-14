رئيس الجمهورية يدعو لبناء العراق على أسس الحرية والمساواة والديمقراطية

2020/03/14 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت (14 آذار 2020)، ابناء الصابئة المندائية بمناسبة عيد الخليقة، عيد البرونايا، داعياً إلى بناء العراق على أسس الحرية والمساواة والديمقراطية.

وقال صالح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "أتقدم إلى جميع أبنائنا وأخوتنا من الصابئة المندائيين بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الخليقة، عيد البرونايا".

وأضاف، أن "التنوع الديني والحضاري في بلادنا يعد مصدراً من مصادر القوة، كما أنه دلالة على تماسك مجتمعنا بقيمه الأصيلة في العيش المشترك الذي يجمعنا عبر عقود من الزمن على امتداد جغرافية وطننا من شماله إلى جنوبه".





وأوضح صالح: "بوحدتنا وتماسكنا وسعينا جميعاً نصل الى اهدافنا المشتركة، ونلبي مطالب شعبنا المشروعة وننجز استحقاق الإصلاح المنشود، لابديل أمامنا إلا الايمان والتمسك بوحدتنا الوطنية، وإرساء قيم التآخي والتسامح والتعاون لبناء العراق على أسس الحرية والمساواة وقيم العدالة والديمقراطية لتأمين مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة".

وتابع: "نثمن ونقدر اسهاماتكم مع اخوانكم من أبناء شعبنا في إغناء التراث الحضاري والثقافي لبلادنا".

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، السبت (14 آذار 2020)، عن اسماء الجهات المتورطة بقصف قاعدة التاجي للمرة الثانية بصواريخ.

وقال عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" السيناريو الامريكي في العراق الان هو اث

بغداد اليوم-بغداد

قررت أمانة مجلس الوزراء، السبت (14 آذار 2020)، استمرار إيقاف التبادل التجاري مع دولتي إيران والكويت وحتى إشعارٍ آخر.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن رئاسة الوزراء وتلقتها (بغداد اليوم): "من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أبناء شعبنا

بغداد اليوم- بغداد

علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (14 آذار 2020)، على دعوة الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، لجعل يوم غد يوم للصلاة والدعاء.

وقال الصدر في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "اقف اليوم مندهشا لما ارى ا

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