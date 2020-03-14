بالصور.. بابل تشيّع ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف جرف النصر أول أمس

2020/03/14 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

شيعت شرطة محافظة بابل، السبت (14 آذار 2020)، ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف منطقة جرف النصر أول أمس.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بابل شيَّعت صباح اليوم السبت، ابناءها البررة الشهيدين البطلين (ر.ع حيدر ماضي عباس العيساوي) و (ر.ع علاء عبد المهدي عليوي الطائي)، أحد منتسبي قيادة شرطة بابل - فوج الطوارئ الثالث، اللّذين اغتالتهم قوى الاستكبار العالمية في ناحية جرف النصر".

وأضاف البيان، أن "التشييع تم بحضور عدد من كبار ضباط القيادة، وسط مشاركة جماهيرية وشعبية واسعة، سائلين المولى عز وجل يتغمدهم بوافر رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أكدت، أمس الجمعة، أن هناك عمليات انقاذ ورفع للجثث للمواقع التي تعرضت للاعتداء الأمريكي، مبينة أن حصيلة الضحايا قد ترتفع.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، إن "عددا كبيرا من المقاتلين استشهدوا في القصف الامريكي كحصيلة أولية، وهناك عمليات انقاذ لرفع الجثث وقد يرتفع هذا العدد".

وأضاف أن "الاعتداء خارج مبدأ الشراكة، ويجب ان يقدم لنا تفسيرا، ونحن نعمل سوية ومن الواجب ان نشترك بالنتائج والاشياء الأخرى".

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وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الملاكات الفنية والهندسية لشركة الحفر العراقية، أنجزت، عمليات حف

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