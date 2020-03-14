الأوقاف النيابية تطالب بتحقيق دولي بشأن العدوان الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي

2020/03/14 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق استنكرت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، السبت، الاعتداءات الأمريكية التي طالت مواقع القوات الأمنية العراقية، ومطار كربلاء، مطالبا بتحقيق دولي بشأن تلك الاعتداءات.وقالت اللجنة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “هذا الاستهداف أمر مرفوض وخرقاً وانتهاكاً للسيادة العراقية وعملاً يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية”.وأشارت أن “وجود قوات […]

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