أبل تغلق جميع متاجرها خارج الصين كإجراء احترازي ضد كورونا

2020/03/14 | 13:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المدير التنفيذي لـ"أبل"، تيم كوك، اليوم السبت، أن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة قررت إغلاق جميع متاجرها خارج الصين بشكل مؤقت.

وكتب كوك عبر حسابه الرسمي على موقع "توتير" قائلا "في أماكن عملنا ومجتمعاتنا، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع انتشار كورونا".

وأضاف: "ستغلق أبل مؤقتا جميع المتاجر خارج الصين حتى 27 اذار، وستخصص 15 مليون دولار للمساعدة في التعافي في جميع أنحاء العالم".

وتابع كوك: "إننا نتحرك في جميع مكاتبنا لترتيبات عمل مرنة حول العالم خارج الصين.



وهذا يعني أن أعضاء الفريق يجب أن يعملوا عن بُعد إذا سمحت طبيعة عملهم بذلك".

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