ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل

2020/03/14 | 13:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 154 إصابة، بعد تشخيص حالات جديدة.

وأفادت وقالت الوزارة في بيان أن "عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى 154 حالة، من بينهم 3 إصابات وصفت بالخطيرة، و7 إصابات في حالة متوسطة و144 إصابة طفيفة".

وأوضحت أنه "من بين الـ154 حالة، يوجد 17 حالة في طريقها للشفاء، و25 في بيوتهم، وتم خروج 4 بعد تماثلهم للشفاء".

وفي سياق متصل، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، أمرا بإغلاق معظم المدارس في البلاد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة.

وبحسب "رويترز"، قال نتنياهو في تصريحات "نحن نغير روتيننا الداخلي من أجل التعامل مع تهديد خارجي..



تهديد الفيروس".

ودعا نتنياهو إلى "وضع السياسة جانبا وتشكيل حكومة طوارئ وطنية" لمواجهة فيروس كورونا".

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