العراق يعلق التبادل التجاري مع إيران والكويت حتى اشعار آخر

2020/03/14 | 13:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت أمانة مجلس الوزراء، اليوم السبت، استمرار إيقاف التبادل التجاري مع دولتي إيران والكويت وحتى إشعارٍ آخر.وتضمنت الوثيقة الصادرة عن رئاسة الوزراء وتلقتها “يس عراق” “من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أبناء شعبنا العزيز وللوقاية من انتشار فايروس كورونا، ونظراً لحدوث مستجدات في حالات الإصابة بحسب التقارير الواردة من وزارة الصحة […]

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