السفارة الأميركية تلغي مقابلات التأشيرات بالقنصلية العامة في أربيل

2020/03/14 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد تنبيها أمنيا لرعاياها في العراق, وقررت السفارة إلغاء جميع مواعيد مقابلات التأشيرات ومقابلات خدمات المواطنين الأميركيين في القنصلية الأميركية العامة في أربيل للفترة من الخامس عشر ولغاية التاسع عشر من الشهر الجاري، عازية ذلك الى التوترات الإقليمية المتزايدة واتباع اجراءات الحيطة والحذر.

ودعا البيان، المتقدمين إلى إعادة جدولة مواعيدهم عبر الإنترنت باستخدام التواريخ المتاحة، مع التأكيد على أن السفارة في بغداد لا تزال مغلقة لخدمة المراجعين

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