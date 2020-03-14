مستشار حكومي: نتوقع تحسن بأسعار النفط مع حلول الصيف

2020/03/14 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن سعر برميل النفط العراقي هبط الى اقل من ثلاثين دولاراً بعدما كان يقارب الستين دولاراً.

وأكد صالح في تصريح، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير لمعالجة الأزمة فيما يتعلق بالنفقات العامة والالتزامات الرئيسة لمواجهة نقص الموارد.

وأضاف، أنه من المتوقع تحسن أسعار النفط بحلول الصيف المقبل بسبب معاودة الاقتصاد الصيني نشاطه من جديد الذي سيحرك بدوره الاقتصاد العالمي بشكل أسرع ويخلق فرص طلب على جميع السلع بما فيها الطلب على النفط.

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