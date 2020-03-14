شاهد.. مطار الكويت يخلو من المسافرين

2020/03/14 | 13:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت “يس عراق” اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر مطار الكويت الدولي شبه فارغ من المسافرين قبل ساعات من تعليق رحلات الطيران من وإلى الكويت خوفا من انتشار فيروس كورونا.وكانت الحكومة الكويتية قررت تعليق الرحلات ضمن إجراءات احترازية لحصار فيروس كورونا، ويشمل القرار الدخول والخروج ابتداء من الساعة 12 منتصف الليل […]

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