تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/03/14 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت دائرة صحة واسط توضيحا يتعلق بحالة الوفاة الأولى بفيروس كورونا في المحافظة.

وأكدت صحة واسط، أن حالة الوفاة التي سُجلت بفيروس كورونا هي لمريض مسن من أهالي ناحية “شيخ سعد” دخل مع زوجته المصابة ايضا الى المستشفى وهو يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي وهو ما سبب تدهور حالته الصحية ووفاته برغم الاجراءات الطبية التي بذلت لإنقاذ حياته.

وأضاف البيان، أن زوجته ما تزال تحت العناية الطبية برغم انها تعاني ايضا من عجز القلب مسبقا، داعيا مواطني المحافظة الى الالتزام بمقررات خلية الازمة لتجنب الاصابة بالفيروس.

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