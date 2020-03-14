صحة نينوى تدعو المحافظ إلى إعلان حظر التجوال حفاظاً على أرواح الناس

2020/03/14 | 13:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق دعا مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي، محافظ نينوى لفرض حظر للتجوال داخل المدينة لمدة أسبوع حفاظاً على أرواح الناس.وقال الطائي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “أدعو محافظ نينوى لفرض حظر للتجوال داخل المدينة لمدة اسبوع حفاظاً على أرواح الناس”.وأكد “عدم وجود أي حالة لحد هذه […]

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