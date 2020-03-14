عمليات بغداد: اعتقال صاحب ’’المرآب’’ الذي انطلقت منه الصواريخ التي استهدفت معسكر التاجي

2020/03/14 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت عمليات بغداد، السبت (14 آذار 2020)، القبض على صاحب الكراج في منطقة ابو عظام الذي انطلقت منه الصواريخ، باتجاه معسكر التاجي هذا اليوم.

وقالت العمليات في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "القوات الامنية قبضت على صاحب الكراج في منطقة ابو عظام الذي انطلقت منه الصواريخ،"، مبينا أن "عثرت ايضا على مكان إطلاق صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت معسكر التاجي في منطقة ابو عظام".

واضافت أنها " وجهت باحالة جميع منتسبي نقطة التفتيش القريبة من الكراج إلى التحقيق".

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي المولى، السبت (14 آذار 2020)، طرفا "ثالثا" بقصف معسكر التاجي، الذي يضم قوات عراقية وامريكية، شمالي العاصمة بغداد.

وعلق المولى في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، على القصف الذي

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (14 آذار 2020)، القبض على متهمين اثنين قاما باختطاف حدث ومساومة ذويه على ’’فدية’’، في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من مكتب الكاظمية

بغداد اليوم-بغداد

عثرت القوات الأمنية، السبت (14 آذار 2020)، على منصة الصواريخ التي استهدفت معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد,

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق العثور على منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت مسكر التاجي، الذي يضم قوات عراقية وامر

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