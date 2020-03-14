وزير تجارة كردستان يدعو أهالي الإقليم لتخزين المواد الغذائية للطوارئ

2020/03/14 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا وزير التجارة والصناعة، في إقليم كردستان، كمال مسلم، السبت (14 آذار، 2020) أهالي الإقليم لتخزين المواد الغذائية للطوارئ، فيما أكد وجود وفرة في المواد والسلع الغذائية في اسواق الإقليم.

وقال مسلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "اطمئن السكان في بانه لن تكون هناك مشكلة في المواد والسلع الغذائية في الوقت القريب لوفرتها في الاسواق ولوجود معامل محلية لتصنيع المواد الغذائية في الاقليم والعراق مع استمرار حركة التبادل التجاري مع ايران وتركيا".

وأضاف، أنه "لم يطرأ اي تغيير على استيراد السلع والمواد الغذائية باستثناء التدابير الوقائية المتخذة في المنافذ الحدودية لاحتواء فيروس كورونا".

ونبه مسلم الى ان اقليم كردستان "لديه وفرة بالمواد والسلع الغذائية تكفيه من الان ولغاية اربعة اشهر"، مؤكدا انه "لن يحتاج الى الاستيراد خلال هذه المدة ولكن عملية الاستيراد مستمرة رغم ذلك".

ودعا الوزير "الاسر في اقليم كردستان الى تخزين المواد الغذائية في المنازل قد الامكان كإجراء احترازي من اي طارئ كما حدث مع اعلان حظر التجوال في محافظتي اربيل والسليمانية"، مؤكدا انه "لن يحدث اي نقص في السلع والمواد الغذائية في اقليم كردستان".

وأعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، أمس الجمعة، تسجيل 9 اصابات جديدة بالفيروس.

وقررت وزارية داخلية إقليم كردستان، الجمعة (13 آذار 2020) فرض منع للتجول داخل مدن اربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة.

وذكرت وزارة داخلية الإقليم، في بيان موجز، أنه "اعتباراً من الساعة 12 من منتصف الليلة الجمعة، سيتم ايقاف الحركة داخل مدينتي اربيل والسليمانية ولغاية 48 ساعة للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا".

بغداد اليوم-بغداد

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وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني المتمثلة بفر

بغداد اليوم-بابل

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وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بابل شيَّعت صباح اليوم السبت، ابناءها البررة الشهيدين البطلين

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة الحفر العراقية، السبت، (14 آذار 2020)، انجاز حفر بئر نفطي في حقل الرميلة الشمالية بعمق ٢٤٩٠ مترا.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الملاكات الفنية والهندسية لشركة الحفر العراقية، أنجزت، عمليات حف

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