تعقيم ’’الآلية’’ التي نقلت جثمان الشخص المتوفى بسبب كورونا في واسط (صور)

2020/03/14 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (14 آذار 2020)، انطلاق حملة لتعقيم الآلية التي نقلت جثمان المصاب بفايروس كورونا المستجد في محافظة واسط.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني المتمثلة بفريق الاستجابة لحوادث CBRN وبتوجيه مباشر من قبل العميد سمير رزاق ناصر مدير دفاع مدني المحافظة، انطلقت صباح هذا اليوم السبت، بعمليات التعفير والتعقيم لمرآب بلديات واسط لمكافحة وتعقيم الآلية التي نقلت جثمان المصاب، خشية انتقال الفيروس اثناء عمليات الدفن للمصاب، الذي كان عائدا من إيران لتلقي العلاج بعد ما تم حجزه بمستشفى الزهراء في واسط لإجراء الفحوصات".

وأضاف، أن "فرق الاستجابة التابعة لمديرية دفاع مدني واسط، توجهت، صوب دار سائق الالية التي شاركت بعملية الدفن للمصاب، وتم تعقيمه بمواد التعقيم المعتمدة، وكذلك تعفير الدار بالكامل ولازال العمل مستمر ليشمل ناحية شيخ سعد كونها منطقة المصاب الذي وافته المنية هذا اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت خلية الأزمة في محافظة واسط، غلق ناحية شيخ سعد، في المحافظة، بعد وفاة شخص بسبب فيروس كورونا.

وذكرت دائرة صحة محافظة واسط، في بيان، أن "حالة وفاة سُجلت لمصاب مسن بفيروس كورونا، من أهالي ناحية شيخ سعد دخل، مع زوجته المصابة ايضاً، إلى المستشفى بعد أن عادا مؤخرا من إيران.

وأشار إلى أن "المصاب كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي، وهو ما سبب تدهور حالته الصحية ووفاته رغم الإجراءات الطبية".

بغداد اليوم-بغداد

دعا وزير التجارة والصناعة، في إقليم كردستان، كمال مسلم، السبت (14 آذار، 2020) أهالي الإقليم لتخزين المواد الغذائية للطوارئ، فيما أكد وجود وفرة في المواد والسلع الغذائية في اسواق الإقليم.

وقال مسلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم: &qu

بغداد اليوم-بابل

شيعت شرطة محافظة بابل، السبت (14 آذار 2020)، ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف منطقة جرف النصر أول أمس.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بابل شيَّعت صباح اليوم السبت، ابناءها البررة الشهيدين البطلين

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة الحفر العراقية، السبت، (14 آذار 2020)، انجاز حفر بئر نفطي في حقل الرميلة الشمالية بعمق ٢٤٩٠ مترا.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الملاكات الفنية والهندسية لشركة الحفر العراقية، أنجزت، عمليات حف

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