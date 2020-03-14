2020/03/14 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نادي الحدود: أما استئناف الدوري أو إلغائه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 13:55.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الحدود: أما استئناف الدوري أو إلغائه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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