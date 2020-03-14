تنظيم الداخل: العدوان على العراق هو دليل إفلاس المخطط الاميركي

2020/03/14 | 13:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر حزب الدعوة تنظيم الداخل بيانا ادان فيه العدوان الاميركي على القوات العراقية واستشهاد وجرح عدد من العسكريين والمدنيين العراقيين....

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