العراق يشكو امريكا في مجلس الامن الدولي

2020/03/14 | 13:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف أن بغداد أعدت رسالة بشأن الاعتداء الأميركي على المنشآت العسكرية والمدنية في البلاد، وسيتم تسليمها الى ...

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