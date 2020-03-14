مقتدى الصدر يعلق على دعوة ترامب لـ

2020/03/14 | 13:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار السيد مقتدى الصدر هذا اليوم على دعوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للصلاة والعبادة لمواجهة فيروس كورونا....

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