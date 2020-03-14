2020/03/14 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت بريطانيا مواطنيها، إلى تجنب السفر إلى العراق، وإقليم كردستان, وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، في التنبيه الذي وجهته إلى المواطنين، أن حكومة إقليم كردستان قامت بفرض حظر التجوال في كل من محافظتي أربيل والسليمانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الأمني في العراق سيئ ويرجح أن يصبح أكثر سوءاً.

وأشارت الخارجية في بريطانيا، إلى عدد من أحداث الجانب الأمني والتي طرأت في العراق، خلال الشهرين الماضيين مرجحة أن يكون هناك التفات أكثر، إلى المواطنين القادمين من الغرب وأعمالهم، لذا على المواطنين البريطانيين، التعامل بحذر مع تلك الأوضاع.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).