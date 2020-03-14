عبدالامير الركابي - ثورة ضد الايهام الديمقراطي؟

2020/03/14 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي عبد الأميرالركابي مايزال قطاع لايستهان به من المنشغلين بالشان العام العراقي، وبالأخص اليوم، يتبنون، او هم يروجون لشعار مايعرف كشبه بداهة ب "الخيار الديمقرطي"، مع تعدد عناوينه وصنوفه ابتداء من "الدولة المدنية"، الى "دولة المواطنه"، عدا عن غيرها من صيغ تتصل بهذا النمط من الدول والصيغ التي تشكلت الدول بموجبها، وعلى أساسها في اوربا العصر الحديث، وكان من المفترض للدعوات التي من هذا القبيل ان تصبح ......

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