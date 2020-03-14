فاطمة الفلاحي - خارج أسوار الوطن استوطنت روحه السويد كمهاجر، الأديب عبد الستار نورعلي – الحلقة الثانية – بؤرة ضوء

2020/03/14 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي من فعل التحرّر الكتابي و- المشروع المعرفيّ الحداثيّ -* خارج أسوار الوطن استوطنت روحه السويد كمهاجر "كيف للسويد أن لا تستوطن الروح والقلب، وقد كنتُ غريب الروح واليد (القلم) في وطنٍ مثقلٍ بجراح القريب والبعيد، الداخل والخارج.كان للعسس دورٌ في الاستعداد للنفاذ بالجلد، جلدي وجلد عائلتي، كان باب البيت يُدقُّ، لا بيدٍ مضرجةٍ بالدم، كما تمنّى أحمد شوقي:وللحريةِ الحمراءِ بابٌبكلِّ يدٍ مُض......

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