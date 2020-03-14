نحو وزارة انقاذ مالي وانتخابي

2020/03/14 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي حان الآن وقت الاقتصادي لان يرأس وزارة ، وزارة مستقلة عن جميع الاحزاب والكتل والملل، وزارة من العراقيين الاصلاء اللذين لهم باع في الاقتصاد من الاقتصاديين ولهم...أكمل القراءة ←

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